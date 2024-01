Hírportálunk tavaly májusban számolt be arról, hogy új lakók érkeztek a pécsi állatkertbe. A három hím rókamanguszta a Fővárosi Állat- és Növénykertből érkezett új otthonába. Rendkívül kíváncsi állatok, talán pont ezért voltak érdeklődők a hét elején, amikor kifutójukat fehér lepel borította be. A havat fürkésző tekintetükről egy fotósorozatot is közzétett a PécsZoo, amelyet most mi is megosztunk olvasóinkkal.