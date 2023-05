A cukiságmérő biztosan kiad a PécsZoo új lakóinak, a rókamanguszták látványától. Mint megtudtuk Varga Tamástól ezt a fajt gyakran összekeverik a szurikátákkal. Ez egy félrefordítás miatt terjedt el, méghozzá Az oroszlánkirály című animációs filmben Timon karaktere egy szurikáta, de tévesen rókamangusztára fordították.

A Dél-Afrikában honos kisemlős fajnak, a rókamangusztáknak azonban más a szociális viselkedésük, méretre is kisebbek, színezetük is más, mint a szurikátáké. De az ő esetükben is csapatállatokról beszélhetünk, náluk is erős a szociális kötődés, viszont ők lazább csapatokban élnek a természetben.

A PécsZoo-ba a faj három képviselője a Fővárosi Állat- és Növénykertből érkezett, amelyek 2021. július 5-én látták meg a napvilágot, és idén már Pécsen ünnepelhetik második születésnapjukat. Mindhárman ivartalan hímek, és a jövőben az intézmény tervez egy ivaros nőstényt is hozni melléjük, hogy rendet tartson a fiúk között. Ez miért is fontos? Varga Tamás meg is válaszolta kérdésünket, így már tudjuk, hogy erre azért van szükség, mert a mongúz féléknél a nőstények vezetik a csapatot, azonban egy idő elteltével káosz alakulhat ki a hímekkel teli csapatban, ha nincs köztük egy női rendfenntartó.