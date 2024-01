2022. júliusában a rendőrség kampányszerűen ellenőrizte a gyerekülés és a biztonsági öv használatát. Akkor csaknem 300 gyerek utazott biztonsági ülés nélkül, tízből négy gyereket semmivel sem védtek az autókban, de tavaly márciusban is volt olyan egyhetes nagy ellenőrzés, amely során kifejezetten a biztonsági rendszerek használatára fókuszáltak a rendőrök.

Amennyiben egy gyermek gyermekbiztonsági rendszer nélkül utazik annak ellenére, hogy használatára jogszabály kötelezte, a járművezetőt 15 000 Ft fix helyszíni bírsággal, vagy szabálysértési eljárás során 30 000 Ft fix bírsággal büntethetik. De ennél sokkal komolyabb érv a gyerekülés és a biztonsági öv használata mellett, hogy – a közlekedési szakértők szerint – aki nincs bekötve, az ütközés esetén akár már 10 kilométer per órás sebességnél is komoly sérüléseket szenvedhet, 50 kilométeres sebességnél pedig ki is repülhet az ablakon.

S ha még ez sem lenne elegendő elrettentés, a nyers számok is elég riasztóak: évente tucatnyi gyermek veszti életét közlekedési balesetben, és ezres nagyságrendről beszélünk azon balesetekről, ahol gyermek sérül meg súlyosan, vagy könnyebben közúti közlekedési balesetben a hazai utakon. A gyerekek a sérülésüket többnyire gépjármű utasaként, s nem önálló közlekedésük során, tehát gyalogosként vagy kerékpárosként szenvedik el.

A legjobb választás a jobb hátsó ülés

A tapasztalatok szerint egy személyautó legbiztonságosabb ülése a jobb hátsó ülés. Így elsődlegesen ide érdemes berakni a gyereküléseket. Már csak azért is, mert ez a járda felőli oldal, itt a legbiztonságosabb a be- és a kiszállás, így a legkényelmesebb a biztonsági öv be- és kicsatolása. A kisebb gyermekek menetiránynak háttal – kikapcsolt utasoldali első légzsák mellett – az első utasülésen elhelyezett gyerekülésben is utazhatnak. A részletesebb, pontos szabályokról az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság honlapjáról lehet tájékozódni.