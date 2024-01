Azt már az Otthon Centrum kissé meghökkentő felméréséből tudjuk, hogy tavaly a hazai ingatlant vásárlók közel 70 százaléka készpénzzel fizetett, és csak alig több mint 17 százalékuk vette igénybe a piaci hiteleket. Ez a fejlődő országokbéli adat annak ellenére is döbbenetes, hogy ismerjük a banki hitelkamatok alakulását az év folyamán. Azt is tudjuk viszont, hogy az ingatlanbefektetéseket már megelőzték az állampapír-befektetések, amelyek sokkal nagyobb hozamra képesek, mint a kiadott lakások. Ami az albérletek alakulásáról is elmond ezt-azt.

Az élénkülés mértéke

Az állami támogatásokat alig 12,5 százalék vette igénybe, ami akkor is kevés, ha tudjuk, hogy az ingatlanpiacon milyen szerencsétlenre sikeredett az idei év. Igazuk lett a kételkedőknek, hogy a kormányzati támogatások a fiatalok körében még nem érik el azt a kritikus tömeget, amely a kereslet valódi élénküléséhez szükséges. Ennek ellenére mindenki optimista a januári változások előtt. Tegyük hozzá, van ok rá. Kisebbé válnak a havi törlesztőrészletek, a modern ingatlanok reálértéke javul, kiterjesztették a használt ingatlanokra is, az első lakáshoz jutók helyzete könnyebbé válik, főleg, ha a 10 százalékos önrész is bekerül a csomagba.

Hogy mindez mire lesz elég, az Ingatlanbazár nem merné megjósolni, de mindenki érdekében a piaci élénkülést várják. Az sem mindegy, hogy milyen ingatlankategóriákat mozgat meg a 2024-es csok plusz. Az idei évben kismértékben, a vidéknek köszönhetően valamennyivel több használt családi házat adtak el, mint lakást, bár az OC hozzáteszi, hogy idén is az új építésű ingatlan volt a vágyak non plus ultrája, csupán az ára riasztotta el a csok igénybe vevőit. Idén az új építésűek vásárlása a magas árak miatt nem ment másképp, mint piaci hitelekkel, kiegészítéssel.