Fontos tudni, hogy az egyetemi felvételin 2024-től átalakul a pontszámítás.

A felvételi pontokat a korábbi évekhez hasonlóan idén is 500 pontos rendszerben számítják. Az 500 pontból 200 pontot az érettségi eredmények tehetnek ki, ám 2024-től az egyetemek maguk határozzák meg, hogy melyik az a két tárgy, aminek az eredményét figyelembe veszik. Szabad kezet kapnak az egyetemek, többek között azzal kapcsolatban is, hogy pontosan mire, és hány többletpontot adnak. S nincs többé központi minimumponthatár sem. Újdonság, hogy idén a maximálisan elérhető 500 ponton felül az önkéntes tartalékos katonai szolgálatért, annak időtartamától függően extra pontokat is lehet szerezni. A ponthatárokat idén várhatóan július 24-én hirdetik majd ki.