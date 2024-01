A II. világháború után, kezdetben volt az élelmiszerhiány, meg a jegyrendszer. Pécsett, miként országosan is, létrejött a Népbüfék hálózata, bár írták népbüfének is, kis kezdőbetűvel. Amik nem tartoztak egyetlen vállalat felügyelete alá, de gyűjtőkifejezésnek tökéletesen megfelelt a dolog.

A baranyai megyeszékhelyen, az egyik legismertebb ilyen az Elefántos-tömbben, annak városházi oldalán várta az éhes embereket, szemben a polgármesteri hivatallal, ahol ma is egy gyorsétterem működik.

A tanulók, munkások étkezési igényeit igyekeztek az elvtársak kielégíteni a rendszerrel. Hasonló volt a 48-as térnél az évtizednél régebben elbontott kocsma, amit az egyetemisták „Junoszty” névvel illettek, ám eredetileg az Ifjúság bisztró néven vált közkedveltté. A Zsolnay Vilmos utcai sarokházról lenne itt szó, de most üres a telek, mivel elbontották az épületet.