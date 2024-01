A Nemzeti Információs Központ jelentéséből később az is kiderült, hogy a szintén párbeszédes Karácsony Gergely budapesti főpolgármester mozgalmának, a 99 Mozgalomnak a számlájára több mint 500 millió forint érkezett nagyrészt külföldi valutában. A jelentés szerint a befizetéseket Perjés Gábor, a 99 Mozgalom elnöke és a Párbeszéd politikusa intézte. Az ügyben költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést, a nyomozás elindult, aminek kapcsán Perjésnél és Karácsony jogi tanácsadójánál, Tordai Csabánál már házkutatást is tartottak. (A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Tordai régóta bizalmi embere Gyurcsány Ferencnek, amit számos tény, és korábbi esemény igazol.)

A 99 Mozgalom kapcsán ismét fontos Mellár Tamás személye, hiszen ennek a szervezetnek is az egyik alapítója volt. Különösen érdekes, hogy valamilyen okból Mellár éppen a félmilliárdos finanszírozási botrány kirobbanása után jutott el arra pontra tavaly év végén, hogy kijelentse: fontolgatja a Párbeszédből való a kilépését, mert szerinte sok ellenzéki társa a parlamentben megélhetési politikus, és azért vannak ott, mert sok pénzt lehet keresni. A júniusban esedékes önkormányzati választás Hoppál Péter pécsi fideszes parlamenti képviselő és Csizmadia Péter pécsi városházi frakcióvezető napokban tartott sajtótájékoztatóján is szóba került. Mivel a dollárbaloldal külföldi finanszírozása már akár évekkel ezelőtt is elkezdődhetett, Hoppál Pétertől parlamenti képviselőtől lapunk megkérdezte, elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy Pécsen is külföldi pénzekből, „guruló dollárokból” finanszírozták a baloldaliak kampányát, és erre idén is sor kerülhet-e. Hoppál Péter úgy fogalmazott, hogy ez az elmúlt évtized legnagyobb politikai botránya volt, de új törvényi keretek vannak Magyarországon, hogy ez ne forduljon elő. Erős a gyanú, hogy Pécsen is volt erre példa, hiszen Karácsony és Mellár Tamás egyaránt alapítói a 99 Mozgalomnak, amely több mint félmilliárd forintnyi dollárt és svájci frankot kapott, amely vélhetően ugyanúgy külföldről érkezett kampánytámogatás volt.