Fogalmuk sincs, mennyibe kerül

A baloldali városvezetés később hitelből – amit még évtizedekig fizetünk – előbb 65 milliót, majd pedig még 30 milliót adott arra, hogy az épület tervezése elinduljon. Mindeközben elvileg még 20 milliót – hitelből szintén – megvalósíthatósági tanulmányra, költség-haszon elemzésre különítettek el. Tehát már azelőtt elindították a tervezést, hogy egyáltalán tudni lehetett volna, hogy a projektre fordított kölcsönpénz megtérül-e vajon, és ha igen, akkor pontosan mikor. Hiába kérdeztük a városvezetőket, nekik fogalmuk sem volt arról sem, hogy a fejlesztési ötletet mégis miből akarják fedezni, persze nem kizárt, hogy azért hallgattak, mert eleve kölcsönből költöttek volna a beruházásra. A becslések szerint pedig egy nagyjából 100 milliós tervezési költség esetében maga a beruházás általában három-négy milliárd forintra tehető.

Másfél évvel később esett le a tantusz

A Lánc utcai épület átalakítása körül volt is nagy hallgatás az utóbbi időben, lapunknak semmilyen kérdésére nem is válaszolt az önkormányzat. Hiába finanszírozták a pécsiek által visszafizetendő 100 milliós kölcsönből a munkát, még a tervezők nevét sem merték elárulni, de azt sem, hogy mégis miből lesz erre pénz. (Később a bírósági eljárással fenyegetett jogi eljárásban a Pécsi Városfejlesztési NZrt. válaszolt Péterffy cenzúraosztálya helyett, amely akkor is megpróbálta a nyilvánosság elől eltitkolni a közpénzek felhasználásával kapcsolatos ügyet.)

A nemzeti oldal részéről pedig Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető is a projekt finanszírozására, mint kulcsfontosságú kérdésre hívta fel a figyelmet, valamint arra utalt, hogy átgondolt, tudatos fejlesztésekre van szükség Pécsen. Nemrég a baloldali önkormányzatnál is leesett a tantusz: egy bizottsági előterjesztésben már arról számoltak be, hogy a „tervezési szerződés alapján a koncepciótervek és az engedélyes tervek elkészültek, melyeket megrendelő átvett, és azokról teljesítési igazolást állított ki", a kiviteli tervek készítését viszont addig felfüggesztik, amíg nem készül el az a szakmai koncepció, amellyel az önkormányzat „olyan pozícióba kerül, hogy érdemi utasításokkal, iránymutatásokkal láthassa el a tervezőt".

Sőt, másfél év után az is eszükbe jutott, hogy a nyugdíjasház megvalósítására vonatkozó koncepciónak „feltétlenül tartalmaznia szükséges a lehetséges hazai, és/vagy uniós pályázati források bevonásának vizsgálatát”, valamint ki kell térnie a létesítmény energetikai szempontú fenntartási és üzemetetési költségeinek vizsgálatára, javaslattételt kell tartalmaznia a lehető legköltséghatékonyabb fenntartási modellre.

A nemzeti oldal egyébként azt is hangsúlyozta, hogy ezzel kellett volna kezdeni az egész projektet. Az már szinte megszokott, hogy mivel utólag jutott eszükbe ez is, ezért a korábbi, a koncepció létrehozására vonatkozó eljárást meg kellett szüntetni és helyette egy újabb eljárást kell elindítani.