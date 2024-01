Ezt azért is nem tartják jogosnak, mert máshol – például a Pécs Plázában is – ingyenesen használhatják a vásárlók a mellékhelyiséget. Mint panaszosunk felvetette: ha például valaki az Árkádban a vásárlások után kezet szeretne mosni étkezés előtt, annak is fizetnie kell.

És mint egy másik olvasónk írja, egyébként is irreális, hogy a több tízezer forintnyi költés, vásárlás után még a mosdóhasználatért is pénzt kér az üzemeltető. A gyerekeket sem kísérheti be a szülő, csak ha ő is fizet. A személyzet modorára, és az automata fizetési rendszerre is többen tettek panaszt.