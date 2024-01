Minden korábbi várakozást felülmúltak a tavaly tavasszal megjelent ország- és vármegyebérletek értékesítési számai. Mint azt lapunkban is megírtuk, tavaly április óta létezik ez az új konstrukció – a legfrissebb adatok szerint a közösségi közlekedéssel utazók idehaza december 31-ig összesen 4.070.797 darab ilyen terméket vásároltak, ennek 65 százalékát a vármegyékre érvényes tételek tették ki. Baranyában is népszerű ez a forma, vármegyénkben összesen 107.506 darabot adtak el.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának közleményéből az is kiderül, hogy az új bérletek főként azért népszerűek, mert nincsenek egy-egy járathoz, vagy szolgáltatáshoz kötve. Aki például vármegyebérletet vásárol, az az adott hónapban korlátlanul használhatja a vasúti és a buszos közlekedést abban az országrészben, ahova a jegye szól. A MÁV Zrt. munkatársainak közlése szerint az új konstrukcióknak köszönhetően már néhány hónap alatt népszerűbbé vált a környezetbarát közösségi közlekedés, ezzel együtt az utazási kedv is növekedett. Mint írták, szép számmal akadnak olyanok is, akik a helyközi közlekedésben korábban nem használtak bérletet, ám az új díjtermék hatására ma már ezt választják.

A jegy- és bérletváltási szokások is megváltoztak az első hónaptól kezdve: aki a helyközi közlekedésben bérletet használ, azok 90 százaléka vármegye- vagy országbérletet vált. Az is megfigyelhető, hogy a vármegyebérlet esetében több a buszos utazás, az országbérletnél viszont a vasút dominál. Eddig a legtöbb új típusú bérletet egyébként – átlagosan havonta több mint félmilliót – azokban a hónapokban vásárolták az utasok, amikor az iskolai tanév is zajlott, vagyis szeptemberben, októberben és novemberben.

Az új bérletet rengeteg tanuló veszi igénybe, jelentős részük még a nyári időszakra is kiváltotta, pedig a diákok korábban nyaranta szinte eltűntek a bérletesek közül. Ez a már említett korlátlanságának és árának volt köszönhető, hiszen a korábbi diákbérletek csak az iskola és a lakóhely között voltak érvényesek. Idén nyáron ebben is fordulat állt be, ekkor az országbérletek népszerűsége verhetetlennek bizonyult, és rengeteg középiskolás és egyetemista használta a bérletét a strandra, buliba utazáshoz vagy országjáráshoz: júliusban és augusztusban is háromszor annyi diákbérlet fogyott, mint