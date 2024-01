A Volánbusz esetében már az előző sztrájk idején az állami kézben lévő vállalat biztosította az elégséges szolgáltatás kereteit, valamint tájékoztatta a munkabeszüntetés miatt érintett járatokról az utazókat. Ez egyébként most, a vasárnap és hétfőn folytatódó sztrájknál is így lesz. Minderről Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) országos elnöke beszélt a lapunknak. A január 28-29-i munkabeszüntetés érinti a baranyai helyközi, volánbuszos járatokat is, az érdekképviselet ugyanis egységesen bruttó 90 ezer forintos béremelést szeretne elérni, de ez ügyben nem tudtak megállapodni a céggel.

– A Volánbusznál be tudják tartani a törvényt és biztosítják azt, hogy sztrájk jogszerű keretek között történhessen meg, ehhez képest a Péterffy Attila vezette pécsi önkormányzat cége, a Tüke Busz Zrt. folyamatosan keresi a kifogásokat, figyelmen kívül hagyja a személyszállítási törvényben foglaltakat

– mondta Dobi István portálunknak.

– Nekik ez nagyon sokba fog kerülni, mert egyrészt pert indítunk, másrészt egy teljes leállás lehet a városi tömegközlekedésben, egy busz sem indulhat el. Ha így lesz, akkor a városban működő vállalatok, intézmények a kártérítési pereket is indíthatnak, de ezt a város fogja kifizetni, a tűzzel játszik a városvezetés.

Szerinte, ha egy tulajdonos felvállalja azt, hogy a személyszállítási törvényt nem tartatja be a cégével, mert ha a forgalomirányítás nem tudja megmondani, melyek azok a járatok, amiket az elégséges szolgáltatás keretein belül biztosítani kell, akkor minden jogi és anyagi felelősséget az önkormányzatnak kell vállalnia.

Az érdekképviselet közlése szerint a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója 17,7 százalékos alapbéremelésre tett javaslatot, amit az érdekképviselet nem fogadott el, eredetileg ugyanis 25 százalékot kértek. A SZAKSZ szerint bértárgyalás eredménytelensége miatt a sztrájk előtti egyeztető tárgyalásra került sor, amit napját január 19-re tűzte ki, de a vezérigazgató az egyeztető tárgyalások kezdő időpontját és a sztrájk megtartásának jogszerűségét is vitatja. Bár hét nap is elég lett volna, de a munkabeszüntetés időpontját a sztrájk előtt 11 nappal bejelentette a SZAKSZ, amely szerint a baloldali városvezetés cége a munkavállalók sztrájkjogát próbálja meg ellehetetleníteni.

Egyébként az érdekképviselet szerint ugyan egy 20 százalékos alapórabér emelés még nem érné el a volános béreket, de már lenne akkora visszatartó ereje, hogy a buszvezetők ne hagyják el a Tüke Busz.