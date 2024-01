Ónos esőre és havazásra figyelmeztetnek!

Napközben a Dunántúl több pontján is előfordulhat átmeneti ónos eső (a havas esőbe, havazásba váltás előtt), amely néhol intenzívebb is lehet. Estétől az északkeleti országrészben is megjelenhet gyenge ónos csapadék. Mennyisége jellemzően néhány tized mm-nek ígérkezik, de elsősorban a Bakonyban akár az 1 mm-t is meghaladhatja.

A nap folyamán nyugat, északnyugat felől terjeszkedve a Dunántúlon az esőt (illetve az átmeneti ónos esőt) egyre nagyobb területen váltja fel gyengülő havazás. A késő esti órákban helyenként a Duna-Tisza közén is előfordulhat kisebb havazás. A ma éjfélig lehulló hó mennyisége várhatóan dél, délnyugat felé haladva növekszik, vastagsága vasárnap éjfélig jellemzően lepel-3 cm között valószínű, de délnyugaton helyenként a 3-5 cm-t is elérheti. (A viharossá fokozódó szél néhol hordhatja a havat.) A korábban lehullott csapadék is fokozatosan lefagy.