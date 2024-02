A Magtár Látogatóközpont ad otthont a február 15-16-17-én megrendezendő Pécsi Immuno-Onkológiai Napoknak (PION). A rendezvény 2020-tól már nem csak az Onkoterápiás Intézet egy továbbképzése, hanem a PTE Klinikai Központjának és Általános Orvostudományi Karának programja. A továbbképzés célja a legújabb országos klinikai eredmények ismertetése és az, hogy az orvosok is minél több információhoz jussanak az immunrendszer működéséről. A tudományos fórum szakmai támogatására már az elmúlt években is felkérték a Magyar Onkológusok Társaságát is.

A rendezvény csütörtöki ünnepélyes megnyitóján Felföldi László megyéspüspök, Miseta Attila, a PTE rektora és Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke mondott köszöntőt.

– Minden gyógyulás egy párbeszéd. A betegnek a betegségével, a betegnek az orvosával és az orvosnak a beteggel. Hiszem, hogy ez a párbeszéd az az út, ami gyógyíthat és ami segíthet

– fogalmazott a püspök. – Az egészségnek létkérdése a párbeszéd magunkkal, valakivel, valakikkel akik fontosak, értékesek. Ez mindig a gyógyító kapcsolatnak a titka.

A beszédek után Mangel László, a PTE KK Onkoterápiás Intézet vezetője mondta el gondolatait a PION céljáról és történetéről.

Az oktatás és a tudomány is fontos

A rendezvény pénteki napján több tématerületet érintve lesznek előadások. A gyermekonkológia és haematológia blokkot követi a pathológiai, majd a kliniko-pathológiai blokk, ezután a kombinált immunterápiáról lesz szó. Február 17-én a perioperatív immunterápiát szintén egy pathológiai blokk követi.

Sebestyén Andor a megnyitón úgy fogalmazott, hogy az immuno-onkológia területen Pécsett óhatatlanul kell a betegellátás mellett az oktatásról és a tudományról is beszélni.

– Ha ezt kellőképpen tudjuk ötvözni, akkor leszünk igazán széles körben gondolkodók, mindent megteszünk egymásért a gyógyítók oldalán és mindent megteszünk a betegek oldalán – mondta.