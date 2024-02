Az elmúlt napokban a csarnokban zajlott a II. Farsangi Fánkverseny, amely során nagy mennyiségben fogyott ebből az édes élvezetből. A megmérettetés a Mama Lángos, a Sültetvény, a Sanghai Büfé és a Harap-6 között zajlott az Ételudvarban február 6. és 8. között, amikor is mindenki leadhatta voksát a számára legfinomabbnak tartott fánkra.

A győztest február 9-én ki is hirdették: az idei esztendőben a Sültetvény vehette át a vándorkupát. Azonban ez a nap nem csak az eredményhirdetésről szólt, hiszen egy kis disznótoros eseménnyel is készült a Pécsi Vásárcsarnok a kilátogatók számára, de egy busó is tiszteltét tette ezen a napon, és mondani sem kell, hogy sokan szerettek volna fotót készíteni vele.

Fotó: Löffler Péter

Fotó: Löffler Péter

A reggeli órákban kisebb nyüzsgés uralta a csarnokot. Sokan álltak a pékségek előtt, hogy friss kenyérhez, kiflihez, zsemléhez jussanak, vagy épp a napindító kávéjukra vártak, hogy annak elfogyasztása után belevessék magukat a vásárlásba. De voltak egy jó páran az Ételudvarban is, ahol sült kolbászt és hurkát fogyasztottak az asztaloknál, miközben teát iszogattak.

Odakint azonban már kezdetét vette a Toros Péntekre keresztelt esemény, amely a Pécsi Vásárcsarnok, az Ormánság kapuja és a KVS pincészet közös programja volt. A forralt borok folyamatosan készültek, és egy kínáló asztalnál meg is lehetett kóstolni ezeket a folyékony finomságokat, majd nem sokkal később megjelent egy tálca apróra vágott kenyér, és kolbász, ami újabb élveztet nyújtott az arra járóknak. Elismerően bólogattak, miközben élvezték az ízek tökéletes harmóniáját.

Az egyik kinti asztalnál pedig elkezdődött a kolbászhús bekeverése, amelynek bélbe töltését meg is tekinthették az érdeklődők, miközben fogyasztották a borokat, és beszélgetésbe elegyedtek. És egy disznótor lényege ez: ismerősöket és ismeretleneket is összehoz. A Pécsi Vásárcsarnok pedig elkötelezett abban, hogy közösséget teremtsen, valamint az is, hogy ápolja a régi magyar hagyományokat, és ne hagyja, hogy a feledés homályába vesszenek.

Aki türelmes volt, annak lehetősége volt megkóstolni a frissen töltött sült kolbászt, de volt olyan, akinek annyira összefutott a nyál a szájában, hogy csillapítani kellett éhségét az Ételudvarban, de azért csak visszatért egy kis kóstolóra is.

Fotó: Löffler Péter