A Keleti pályaudvar és Kelenföld közötti utazáshoz a 4-es metrót javasolják, amelyen márciustól érvényes az országbérlet és a Pest vármegyei bérlet is.

Változásokra kell számítani ezen időszakban a pécsi fővonalon is: a Mecsek InterCity vonatok, valamint a Gyékényes, illetve Kaposvár és Budapest között közlekedő Somogy, Rippl-Rónai és Kresz Géza InterCity-k a Keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.