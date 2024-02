Fényképek érkeztek már eddig is szép számmal, amelyek lehetővé teszik a kegyhely 1890-től napjainkig való bemutatását, de további fotókat is szívesen fogadnak például a templombelsőről, búcsúkról, a kegyhely parkjáról, illetve egyházi eseményekről – mint például elsőáldozás. Arra kérik mindazokat, akiknek korábban volt kéméndi kötődésük, vagy járhattak a búcsúkon, hogy nézzék át a családi albumokat.

Régi, archív fotót várnak még a 2005 előtti korszakból a máriakéméndi vízimalomokról, a csárda épületéről, a Szent Márton-templomról, a kéméndi kőkeresztekről, kép­oszlopról, a pincesorról és pincékről, illetve az 1987 és 1994 között működött sípályáról.

– A régi fotók egy része az idei évben két hamarosan megnyíló kiállításon is látható lesz, Pécsett és Máriakéménden – emelte a templomgondnok.

A kegyhelyen a közelmúltban zárult fejlesztés eredményeként a sekrestye feletti egykori oratóriumból alakítottak ki egy kiállítóteret, ahol helyet kap az egyháztörténeti tárlat. A sokáig lomtárként használt teremben jövő évtől a templom története lesz megismerhető, szöveges tablókon és régi fotókon keresztül, valamint Petri György néhai plébános hagyatékának berendezésével.