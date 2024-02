Megírtuk azt is, hogy a forgalom lassítása érdekében 30-as táblákat helyeztek ki az érintett útszakaszra, amit a rendőrség sebességméréssel ellenőriz. Az önkormányzat mindemellett kérte a Magyar Közút Zrt-től a kamionforgalom terelését egyéb alternatív útvonalakra. Csütörtöki tapasztalataink szerint ugyanakkor a teherforgalom továbbra is használja az útvonalat. A baranyai közlekedési fórumokban visszatérő bejegyzés a szalántai „szlalompálya”, többen is szóvá tették a megnövekedett menetidőt, valamint azt is, hogy a Harkány felé vezető sávon felmart útszakaszt nem megfelelően sikerült a kivitelezőnek betemetnie és leburkolnia.

Többen is arról számoltak be, hogy a már korábban leburkolt útszakaszokat újra kellett betonozni, a sávon belül a betonozott és aszfaltos rész között jelentős szintkülönbségek vannak. A másik visszatérő probléma olvasóink szerint, hogy egyes napszakokban a Harkány felé tartó autósok, kikerülendő a „szlalomozást”, ha tehetik, akkkor a szemközti sávban közlekednek.

Ott jártunkkor ugyan volt olyan szalántai lakos, aki egyenesen katasztrofálisnak minősítette a munkálatokkal járó kellemetlenségeket, mások úgy vélték:

nagyon fontos a községnek, hogy kiépüljön a szennyvízelvezetés.

Utóbbi megkérdezettek is tisztában vannak a beruházás okozta nehézségekkel, azonban – mint hangsúlyozták – ez az ára a fejlődésnek, és ezért hajlandóak türelemmel viselni az átmeneti állapotokat. A helyiek elmondásából kiderült, hogy komoly előrelépésnek fogják megélni, ha már nem kell szippantós autót hívni az emésztőgödrök ürítéséhez, mivel a háztartásokban élők számától függően ezt havonta többször is kénytelenek megtenni.