„A Haza mi vagyunk!” címmel rendez az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére műsort a lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola. A megemlékezésre március 14-én kerül majd sor 13 órától, s a rendezvény bemutatásában a 3. és a 6. osztályos tanulók működnek közre aktívan. A programra hangolódva látványos alkotást is készítettek a diákok az egyik tanterem táblájára piros fehér zöld színekkel, illetve Petőfi Sándor alakját is megidézve, melyet a Lippói Általános Iskola Facebook-oldalukon is közzétettek.