A pécsi önkormányzat baloldali koalícióját erősítő P. Horváth Tamás hathatós közreműködésével sikerült azt elérni, hogy az Európa Kulturális Fővárosa Program keretében kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt felújított Vince utcát tönkretegyék azzal, hogy ráeresztették a hegyoldali autós forgalmat. A környéken élők a döntés után rendszeresen panaszkodtak nemcsak a közlekedési rendre, hanem arra is, hogy a részben sétálóutcai funkciót betöltő Vince utca brutális károkat szenvedett, szenved el, hiszen naponta a Tettyén élők többször is kénytelenek erre közlekedni.

A Vince utca burkolata tovább romlott az elmúlt napokban. Brutális pénzbe kerülhet Péterffyék forgalmi mókolgatása.

Brutális pénzt emészthet fel

A Vince utca burkolatát tavaly nyár végén egy alvállalkozóval megpróbálták rendbe tetetni, nyolc hétig még valahogy ki is nézett az utca, de november elejére ismét kritikus állapotba került. Gyakorlatilag aki erre jár autóval, az anyagi kárt kockáztatja, hiszen a kiálló éles kövek bármikor kárt okozhatnak a gumiabroncsokban, felnikben, az autó alvázában. A baloldal városházi közlönye a minap már arról beszélt, hogy hónapokig tartó felújításra van szükség, aminek következtében alapokig kell visszabontani az utcát és "hosszan tartó és jelentős útlezárásra kell készülni", sőt emiatt a korábbi forgalmi rendet is visszaállítják – állítólag – ideiglenesen.

Arról pedig mélyen hallgattak, hogy mindez a pécsi adófizetőknek mennyibe kerülhet, becsléseink szerint legalább 100 milliós nagyságrendről lehet szó.

Még aláírásokat is gyűjtöttek

Péterffy Attila Gyurcsány Ferenc jelöltjeként indul újra a baloldaliak polgármesteri címéért, ezért is kockázatos számára arról beszélni, hogy milyen károkat okoztak a korábbi forgalmi rend megváltoztatásával. Amely kapcsán ráadásul a helyiek számtalanszor jelezték panaszaikat, még aláírásokat is gyűjtöttek, csakhogy ezeket lesöpörte az asztalról a DK-MSZP pártduó politikusa. A helyiek azzal érveltek, hogy mivel korlátozott várakozási övezet része lett ez a terület is, a kevesebb parkolóautó miatt vissza is lehetne állítani a korábbi, kétirányú közlekedési rendet a Tettye utcában, hiszen például a jóval szűkebb mecsekoldali dűlőkben is kétirányú a forgalom.

Nem árulták el az összeget

A pécsi önkormányzat honlapjára, egy meglehetősen eldugott helyre tettek fel egy január végére datált dokumentumot, amelynek az a címe, hogy "polgármesteri és jegyzői együttes utasítás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatáról". Ebben az áll, hogy a szabályozás egyik célja, hogy "a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse", valamint az önkormányzatot és szerveit érintő adatigénylést a polgármester köteles megválaszolni. Arra is kitérnek, hogy "közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújtható be adatigény."

Ennek fényében kérdeztük meg magunk is a jegyzőt és a polgármestert, hogy "ki végzi a munkát? Mennyibe kerül? Milyen közbeszerzést írtak ki a Vince utcai és a többi útfelújítási munkára, annak dokumentumai pontosan hol elérhetőek (pontos linkkel, vagy pedig kértük, hogy csatolják levélben)? Ha nem válaszolnak a kérdésekre, akkor miért titkolják ezeket a közérdekű adatokat?"

A fentiek után az önkormányzat már nem mert nem válaszolni, de így részben válaszolt, hiszen nem árulták el, hogy ki végzi a munkát és azt sem, hogy a Vince utca felújítása a károkozás után mennyibe kerül. Csak azt közölték, hogy egy 17 utcát érintő 840 milliós program része. Konkrétumok nélkül elmondták még, "erre vonatkozóan 2022-ben folytatott le kétkörös közbeszerzési eljárást a pécsi önkormányzat – az előző városvezetés közbeszerzési gyakorlatával megegyezően. Elsőként egy nyílt keretközbeszerzés során egységárakat adtak meg a pályázók a konkrét útépítési feladatok tekintetében, majd második körben, a verseny-újranyitás során ezek alapján adták meg végső ajánlatukat az egyes utcák tekintetében".

Egyebekben pedig a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, illetve a város honlapjához irányítottak, holott a témában néhány hete tartottak sajtótájékoztatót.

