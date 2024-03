– Jön a jó idő és egyre kellemesebb az időjárás, így már készülünk a szezonra, várjuk a látogatókat a megszokott hangulatban és minőségben – üzente olvasóinknak Faragó Endre, a Mini Zoo tulajdonosa.

Bővül a csapat a Mini Zoo háza táján

– Lassacskán megérkezik a tavasz, és ez nálunk is érzékelhető, hiszen sok állatnál már utód is született. Többek között a szurikátáknál is bővült a csapat, illetve a kenguruink továbbra is nagyon szerelmesek. Már látható az erszényben kíváncsiskodó kenguru baba, mindkét nőstényünknél, Audrey-nál és Dorothy-nál is van már ott lapul a pici utód az erszényükben – számolt be a vezető.

– Érdekes színfoltot jelentenek a nemrég érkezett lakóink, a vidrák is, akik a gyöngyösi állatkertből érkeztek hozzánk. Ők egész nap csinálják a műsort a játékot, pancsolnak, fürdenek, gyakorlatilag egy apró kaviccsal képesek eljátszani órákig. Nem is kérdés, hogy rövid idő alatt a látogatók nagy kedvenceivé váltak, hiszen elképesztő mókás kis csapatról van szó

– mutatta be az egyik belső kis tóval ellátott élőhely pajkos lakóit.

– Várjuk a tavasz beköszöntével az iskolás, óvodás csoportokat, illetve már lehet jelentkezni a nyári Zoo táborainkba is – tette hozzá Faragó Endre.