Lassan egy esztendeje annak, hogy elkezdődött az a közműépítés Pécsen, aminek következtében több városi utcát is bekötnek a szennyvízhálózatba, valamint a környező falvakban élők számára is biztosítva a csatorna-hálózatra való rákötés. A fejlesztés keretében továbbá három régi pécsi szennyvíz főgyűjtő fejlesztése, bővítése és egy kisebb hálózati szakasz rekonstrukciója is megtörténik, s végül a Tettye Forrásház Zrt. fogja üzemeltetni a rendszert. A baloldali önkormányzat azonban most azzal kampányol, mintha Pécsnek nem is lenne köze a munkálatokhoz, hanem azt az állam végezné és csak a környező falvak húznak belőle hasznot, de a pécsiek türelmét veszik igénybe. Azért indítottak a valótlanságra alapuló kampányt a városházán, mert a teszetosza hozzáállásuknak több tízezer ember itta meg a levét az elmúlt hónapokban.

teszetosza városvezetés képtelen rendet tartani Pécsen

Fotó: Löffler Péter

Ilyen az, amikor a teszetoszaságot kell leplezni

Már néhány hónappal ezelőtt megindult a kommunikációs elterelés, csakhogy akkor még nem merték azt állítani, hogy Pécsnek nincs is köze a fejlesztéshez, hiszen a város honlapján most is elérhető közleményben – amit nem kizárt, hogy cikkünk után megpróbálnak majd eltüntetni – még szerepelt, hogy Pécs egyes szennyvízelvezetéssel nem rendelkező utcáinak csatornázásáról, valamint a pécsi rendszer korszerűsítéséről is szó van. Bár már ekkor is előhúzták az aduászt, hogy szerintük állami beruházásról van szó, csakhogy ez finoman szólva is meredek csúsztatás. Azért indították el ezt a kampányt, mert már tavaly tavasszal kiástak egy gödröt a Megyeri úton, ami aztán hosszú hónapokig ott tátongott, megkeserítve a Kertvárosban élők mindennapjait.

A pécsi önkormányzat a kormányellenes hangulatkeltés keretében annak ellenére kezdte el a projektet szapulni, hogy 2022-ben a kormány még 1,5 milliárdot adott a munkálatokra pluszban, így az már 9 milliárdos támogatásból valósulhat meg. Ráadásul annak ellenére támadták meg a fejlesztést, hogy Péterffy Attila polgármester volt a megrendelője a munkálatoknak, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket a várossal kellett leegyeztetni, az önkormányzati hivatalokon kellett átfuttatni, és nyilvánvalóan az önkormányzati tulajdont érintően a terelőutakról, a jelzőlámpák elhelyezéséről is Pécsnek kellett gondoskodnia. Ahogyan jó gazdaként a pécsi önkormányzatnak, mint megrendelőnek kellett volna eljárni annak érdekében, hogy a fejlesztések zökkenőmentesebbek legyenek. Erre azonban Péterffy Attila polgármester láthatóan nem volt képes, helyette az elmúlt hetekben méregdrága táblákat pakoltatott ki, amik összesen 450 ezer forintba kerültek.

Teljesen új utat vertek szét

Mint közismert, a baloldali önkormányzat 2020-ban végezte el a Nagy Imre út felújítását, miután az előző városvezetés arra elnyert – kerékpárút-építéssel együtt – 320 millió forintot. Péterffyék akkor azt közölték, hogy „a munka során közel 550 méter hosszú szakaszon a nyomvályús burkolatot megszüntetik, továbbá a jelentős járműforgalom-terhelésnek való ellenállás érdekében a kötő- és kopóréteget teljesen felújítják”.

A feladattal az év októberében végeztek, majd szűk három év múlva, tavaly augusztusban nekilátott egy másik kivitelező az útburkolat felvágásának, szétbombázásának annak érdekében, hogy alatta egy méteres szennyvízvezetéket helyezzen el Péterffy megrendelésével.