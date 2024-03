Játékunk idén különösen népszerű volt, mintegy 30 településről érkeztek eddig hozzánk képek, a fotókból tehát több csokrot is készítettünk. Az első 10 fényképpel nem is várunk tovább, ezeket megtekintve olvasóink is hangolódhatnak egy kicsit a közelgő húsvétra. Sok gyönyörű képet kaptunk a baranyai fotóstól, Györkő Zsombortól is, ezeket is sok szeretettel mutatjuk be önöknek!

Kővágószőlősről egy kedves kis üzenetet is továbbítottak, miszerint a húsvéti dekorációkat március 9-én helyezték ki a Csipkebogyó Faluszépítő és Kulturális Egyesület tagjai és segítőik (helyi lakosok).

– A nyuszi ház Kővágószőlős központjában a Hősök terén, a buszfordulónál helyezkedik el, így még a busszal átutazók is láthatják. A másik két dekoráció pedig a falu üdvözlő tábláinál került kihelyezésre

– fogalmaztak.