A FruitVeB - Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet már április elején azt írta előrejelzésében, hogy a szokásosnál egy héttel korábban, április közepe táján indulhat a hazai szamócaszezon. Ez be is jött, ma már az Ormánságban több helyen is kapható a lédús, baranyai eper.

Eper: már kapható az ormánsági

– Az idei évben korábban indult a szezon a hirtelen jött meleg miatt, sok termés lesz, jónak ígérkezik a szezon de nem fog sokáig tartani

– számolt be róla Bíró János és Bogdán Krisztina, ormánsági termelők. Ők Sellyén árusítanak jelenleg fűtött fóliás epret, s mint mondták egyenlőre 3500-4200 Ft/kg körül alakul a gyümölcs eladási ára. Tapasztalataik alapján az ár az idő előrehaladtával mérséklődik, ha már nem lesz annyi külföldi eper a piacon. S ha nem lesz fagy pár hét múlva jön a szabadföldi eper is.

Arra pedig egy általunk megkérdezett vajszlói termelő hívta fel a figyelmet, hogy nála már hideg fóliás ( olyan fóliasátor, amiben nem fűtenek) eper is kapható.

Hamarosan jön a szabadföldi eper is

– Van egy kis torlódás a piacon, mert ugye az áraknak még ki kéne tartaniuk, viszont van már mennyiség hazai szamócából. A külföldi áruval az a baj, hogy amíg nem jelent meg a magyar addig 1500-2000 Ft/kg áron adták, de amint megjelent a magyar 800-900 Ft/kg-ra le tudták vinni az árát. Ezzel nagyon nehezen tudunk versenybe szállni mi, magyar termelők. A jelenlegi, kicsit hűvösebb időjárás még kérdéses, hogy mit fog jelenteni az eperszezon vonatkozásában. Nálunk jelenleg most már lekötött bogyó van, ez azt jelenti, hogyha ideális az időjárás, akkor 25 nap, tehát május 15-e környékén már szabadföldi szamóca várható – mondta a termelő.

A FruitVeB szerint május végére szokott eltűnni az import és a belföldi ár közötti különbség, így az, aki nagyobb mennyiségben vásárolna a gyümölcsből, netán lekvárt főzne belőle, még várjon egy pár hetet.

Görögországból jön a legtöbb külföldi

A FruitVeB információi alapján a szokásos menetrend szerint kora tavasszal görög, spanyol és marokkói áru érkezik a piacainkra. Ezeket váltja le folyamatosan a magyar szamóca.

– A hazai 4000-5000 tonna körüli importunk legjelentősebb része az utóbbi években már nem Spanyolországból, hanem Görögországból érkezett (2500-2800 tonna körüli görög, és 1500-2000 tonna közötti spanyol áru) a bronzérem pedig Ausztriáé (300-500 tonna közötti mennyiség, ez valószínűleg re-export). Mint írják, az utóbbi évtized jellemző tendenciája, hogy a korábban jelentős olasz szamóca teret vesztett a magyar piacon, csak egyes években jelenik meg 170 tonna körüli mennyiséggel – fogalmaztak honlapjukon.