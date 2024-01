Nem gondoltuk volna, hogy nagy hideg lesz januárban, de tévedtünk, hiszen csak elérkeztek azok a mínuszok. Ebben az időben szinte minden étkezésnél szívesen vesszük, ha valamilyen zöldség is kerül a tányérra, mert a szervezetünknek szüksége van a vitaminokra. Van jó pár vitaminbomba, ami még télálló is, ilyen például a kelkáposzta, amelyet már több mint ezer éve termesztenek Európában, és olaszkáposzta néven is ismeretes, és még diétába is tökéletesen beilleszthető, mert alacsony az energiatartalma.