– Alföldi gyerekként hogy került Pécsre?

– Háromszoros országos bajnok sakkcsapattól hívtak el a Pécsi Ércbányász első osztályú csapatához – amely később PMSC lett – több mint ötven évvel ezelőtt, 1972-ben. Ugyanakkor a munkában a kohómérnöki, majd később a közgazdasági végzettségemet is kamatoztathattam.

– Jól tudom, hogy nem csak a táblánál, de a sakkelméletben is otthonosan mozgott?

– Igyekeztem minden sakk iránt érdeklődőnek közelebb hozni a játék szépségeit, a hetvenes években közel tíz éven át vezettem a Dunántúli Napló sakkrovatát. Amire pedig igazán büszke vagyok, az az, hogy 1985-ben megjelent az elsősorban az edzők számára hatékony Kombinációs Iskola című kartotékrendszerem, amellyel a csoportos sakkoktatás hatékonyságát forradalmian új módon lehetett növelni. A hazai klubok szinte mindegyike használta a kiadványt, de nagy volt az érdeklődés külföldről is. A folyamatosan átdolgozott kiadvány megjelent még 1987-ben, 1995-ben és 2000-ben is. Emellett csapattársam, Flesch János könyveit is lektoráltam.