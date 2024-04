A szóban forgó hotelt 2010-ben adta át a Ruzsa család, de pár év múlva máris bővíthettek, annak a több száz millió forintnyi közpénznek köszönhetően, amit a család megkaphatott. A birtokukban lévő, amúgy is több száz milliós ingatlanvagyonra így rálocsolhattak még 300 millió forintnyi közpénzt 2013-ban – ennyit kapott ugyanis a birtokukban lévő Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft.

Lehajolt minden fillérért?

Az, hogy mekkora összeg felett diszponál a Ruzsa család, mutatja a vállalkozás tavalyi beszámolója: e szerint 1,25 milliárdos mérleg mellett 67,5 milliós nyeresége volt a cégnek.

Szakember volt már akkor is

Ruzsa Csaba ráadásul már az Európa Kulturális Főváros programban is vezető szerepet töltött be, kritikusai szerint neki is köszönhető az, hogy egy olyan kulturális rendszer jött létre, amely Pécsnek évente milliárdokba kerülne, hacsak az Orbán-kormány nem adna forrásokat, például a Zsolnay Kulturális Negyednek. Ez még akkor is így volt, amikor valójában programokat sem valósítottak meg a koronavírusjárvány alatt – de támogatás nélkül gyakorlatilag működésképtelen lenne egyébként is.

Az alpolgármester Pécs egyik vezetői székébe is úgy csüccsenhetett bele, hogy nem is indult el a választáson, egyszerűen az MSZP és a DK közös pénzügyi embereként közel kellett ültetni a tűzhöz, a kasszakulcsokhoz. Ruzsa meg is szerezte a teljes pénzügyi, gazdasági terület feletti hatalmat, és éppen ezért komoly felelőssége van abban is, hogy Péterffyvel együtt 16 milliárdos adósságállományt hoztak össze néhány év alatt.

Lehajolt az apróért, de 40 milliót talált

Megírtuk, hogy ismeretlen tettes ellen, de valójában Ruzsa Csabát és Péterffy Attilát megnevezve hűtlen kezelés gyanújával büntetőeljárás keretében indult nyomozás, miután az alpolgármester havi 200 ezer forintos külsős munkáért is vett fel pénzt, s erről Péterffynek is tudomása volt. Közben az alpolgármesteri fizetését is zsebre tette ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 40 millió forintot jelentett.

Csakhogy az önkormányzati törvény értelmében egy alpolgármester csak kivételes esetekben kaphat külön pénzt, például akkor, ha tudományos munkát végez. Ruzsa ezzel is védekezett, mert szerinte a Focus Ventures Zrt.-től felvett összegek tudományos munka után származtak. A Focus Ventures Zrt. a városi tőkealapot kezelte, amelyben döntéselőkészítő bizottsági munka volt a feladat. Ez viszont egyáltalán nem mérhető egy kutató, vagy egy tudós munkájához, aki az eredményeit tudományos szaklapokban publikálja. (Fentiek után persze nagyon is elképzelhető, hogy Ruzsa a városházára kötelezően járatott Népszavában, vagy a városi propagandalapban megjelent szerepléseit tartja tudományos publikációknak.)

Péterffy egyébként az újabb, immár sokadik bűnügyi eljárást is igyekezett szőnyeg alá söpörni, pedig ha bebizonyosodik a gyanú, akkor Ruzsa a negyvenmilliós fizetését is bukhatja, valamint hűtlen kezelés miatt is felelni kell valakinek.