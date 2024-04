A Péterffyvel összekapaszkodott hátországban az is előfordult, hogy a keresztény iskola, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának ajtajára falloszt rajzoló pécsi művészt, Böszörményi Istvánt akarták a városvezetők beemelni a Pécs arculatát megtervező bizottságba, aki mellett aztán Péterffy is kiállt. Böszörményi a helyi liberális sajtó egyik ünnepelt figurája – ez a sajtó ezúttal a Pécsi Református Kollégiumot támadta meg: azt sugallták, hogy az intézmény ballagási tablóin „kötelező” módon szerepeltetik Hoppál Péter fotóját.

– A valóság ezzel szemben az, hogy az alapításának 30. évfordulóját ünneplő Pécsi Református Kollégium vezetése szuverén módon döntött arról, hogy a fenntartói igazgatótanács vezetőjét szerepelteti a ballagási tablókon. Ezzel kapcsolatban nyomást senki semmilyen formában nem gyakorolt az intézményre – közölte dr. Kádár Péter főigazgató. – Korábbi főigazgatónkat a Baranyai Református Egyházmegye Közgyűlése delegálta az igazgatótanács élére. Amikor tehát a jubileumi tanévben erről jelzést adunk az iskolai életünk relikviáin, azzal alapító-fenntartó egyházmegyénk közössége iránti tiszteletünket fejezzük ki. Minden egyéb híresztelést, sugalmazást megalapozatlannak és politikai célzatúnak tekintünk – tette hozzá.

Hoppál Péter szerint a helyi dollármédia részéről egy blogger, egy politikai aktivista kereste meg, aki aztán hazudott is róla. A tanács elnöke elmondta, hogy a Pécsi Református Kollégium fenntartójának, a Baranyai Református Egyházmegye igazgatótanácsának az elnöke, s tíz éve lát el társadalmi munkában feladatot.

Hozzátette: az igazgatótanács tagjai az ülésein az iskola okiratait, beszámolóit hagyják jóvá, gyakorolják a fenntartói jogosítványokat, az egyházi közoktatási törvényben szereplő feladataikat látják el. Az idén 30 éves intézmény vezetése a Baranyai Református Egyházmegye legfőbb döntéshozó szervével egyeztetett arról, hogy az iskola fenntartója, az egyházmegye is hangsúlyosabban jelenjen meg az iskola életében, ezért készítenek egy olyan tablót, amelyen az elmúlt 30 év összes egyházmegyei vezetője, esperese, egyházi főgondnoka, illetve az igazgatótanács elnökei is rajta lesznek. (Ezzel is demonstrálják a szülők felé az egyházmegye közösségét.) Ezen kívül pedig a mindenkori igazgatótanács elnöke is rákerül majd a tablókra, aki jelenleg történetesen parlamenti képviselő.

– Később lettem politikus, mint egyházi szolgálattevő. Huszonöt éve vagyok presbiter, és ha már nem leszek politikus, akkor sincs szándékomban elhagyni az egyházat úgy, mint Mellár Tamásnak, aki bejelentette, hogy kilép az egyházból, mert egy vezető hibázott, aki aztán le is mondott. Én viszont az egyházat akkor is szolgálni fogom, ha már a politikával nem fogok ilyen intenzíven foglalkozni. A baloldali politikai aktivista mindezt arra hegyezte ki, hogy egy fideszes politikus a tablón van. Országgyűlési képviselő vagyok, ami összeférhetetlen az önkormányzati képviselőséggel, de nem vagyok sem polgármesterjelölt, sem a vármegyei közgyűlés elnökjelöltje. A választás tehát nem rólam szól. Az egész ügy lényege, hogy negatív fényben tüntessék fel az egyházat – tette hozzá.

Kiemelte azt is, hogy a pécsi református gimnáziumnak a korábbi, holland zwolle-i testvérgimnáziumának a főigazgatója egyben a holland országgyűlés képviselője volt – ez ott teljesen magától értetődő volt, senki nem emelt kifogást ellene.

– Ezzel szemben én az igazgatótanács elnöke vagyok, nem pedig igazgató, ebből is csak az álságosan a demokráciára oly' érzékeny baloldal képes politikai ügyet csinálni, miközben Hollandiában és Nyugat-Európában ez természetes. A kádárista baloldal ma harmincnégy évvel a rendszerváltás után politikai kártyaként ezt kijátssza, és megpróbál nekem kárt okozni – tette hozzá.