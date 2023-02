Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője szerint kérdés, hogy vajon tényleg az volt-e a pécsi gazdaságfejlesztés eddigi akadálya, hogy van-e logója vagy sem a városnak? Egyben köszöntötte Varga Pétert is, akit először lehetett látni a pécsi közgyűlésen. Kővári meg is jegyezte, hogy ebből is látszik, mennyire "dinamikus és hangsúlyos" volt a gazdaságfejlesztés a városban.

- Nem látni, hogy pontosan mi is az a vízió, amire arculatot szeretnének terveztetni, mert a pályázati kiírásban is csak egymásra vannak dobálva a gondolatok - vetette fel Kővári. Barkóczi Csaba fideszes képviselő hozzátette: Pécsen találnak kiváló szakembereket, akik megtervezik ezeket a logókat, ezért a pályázatra szánt pénzt inkább a bölcsődei étkeztetésre fordítsák. A szakmai zsűribe pedig Péterffy Attila helyett Szatyor Győző népi iparművészt javasolta, mert ezúttal "nem a hőerőműben kell fát elégetni".

Péterffy erre úgy reagált, hogy valóban egy nála alkalmasabb személyt keresnek a helyére a zsűribe, ekkor aztán Zag Gábor a kulturális alpolgármester Böszörményi István javasolta a posztra.

Kővári János erre meg is jegyezte, hogy az illető személy arról vált ismertté, hogy nemrég falloszt rajzolt a Nagy Lajos Gimnázium ajtajára, korábban pedig Weöres Sándor szobrát szórta le liszttel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az említett művész akasztott lányokat is fest. Berényi Zoltán (KNDP-ÖPE) fel is vetette, hogy vajon hímtagot is rajzol-e majd a pécsi logóra?