Személyen Péterffy Attila polgármester sajtókapcsolati tanácsadója, a különböző lejáratásokban és személyeskedésekben élen járó Barabás Béla igyekszik megmagyarázni fizetett hirdetésben, hogy mégis miért költenek el 40 millió forintot Pécsen egyetlen gyalogátkelőhely létesítésére. A Magyar Szocialista Párt helyi lapjától a városházára ejtőernyőztetett propagandista a baloldaliak helyi közösségi oldalán megjelent videóban arról beszél ugyanis, hogy az új gyalogátkelőhelyekről "félrevezető információk jelentek meg a közelmúltban" és "sokan nem értik" miért kerül ennyibe egy zebra.

Itt lesz a zebra, ami aranyat ér!

Példaként a Kürt utcában tervezett átkelőt hozza fel, ami kapcsán azt állítja, hogy a "felfestés előtt ki kell alakítani biztonságos átkelés körülményeit". Péterffy Attila pécsi polgármester első számú propagandistája szerint ehhez "megfelelő szélességű" (ez esetben 110 négyzetméternyi) járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvízelvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Péterffyék szerint 15 méternyi hosszon 1,4 méter magas üvegkerítést is kell telepíteni. Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve 6 közúti táblát is kihelyeznek. Végül felfestenek egy zebrát is 316 ezer forint értékben.

Eddig is át lehetett látni

Bár a 16 milliárdos adóssághegyet összehozó Péterffy városirányítás igyekszik magyarázkodni, Barabás által egyáltalán nem részletezett okból váltják ki a közműveket, illetve a divatos üvegkerítést úgy akarják elhelyezni, ahol jelenleg is egy olyan oszlopokból álló kerítés található az adott szakaszon, amelyen mind az autósok, mind a gyalogosok átláthatnak.

A 40 milliós összeg azért is tűnik erősnek, mert az érintett zebrát amúgy egy T-alakban végződő, STOP táblával is ellátott kereszteződéshez tennék, ahol mindössze maximum 10 méteren kell átkelni egy kétsávos úton, ahol amúgy is 30 km/órás sebességkorlátozás van.

Egy garzon ára

Összehasonlításképpen egy 40 milliós összegből egy garzonlakást, vagy a pécsi önkormányzat által éppen most kiárusítandó 180 négyzetméteres József utcai ingatlan, vagy a Munkácsy utcai volt terrárium felét is meg lehetne vásárolni. De ebből a pénzből a Pécsi Vagyonhasznosító által nemrég piacra dobott, belváros közeli üzlethelyiségből több mint négyet is meg lehetne vásárolni akár.

A baloldali önkormányzat egyébként több helyszínen is tervez hasonló összegből gyalogátkelőhelyeket építeni, átlagosan mintegy 30-35 millióba kerülnek majd ezek az adófizetőknek, akinek egyébként a Péterffy Attila idején 16 milliárdra duzzasztott, óriásira nőtt pécsi adósságállományt is ki kell majd fizetniük.