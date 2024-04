A szolgáltatás 2022 tavaszi indításától 2024 januárjáig 6500 súlyos, életmentő helyzetben segítettek a diszpécserközponton keresztül, továbbá 38 ezer hétköznapi esetben is hatékonyan beavatkoztak és megoldották a segélykérő problémáját.

Miután hazánkban több mint kétmillió nyugdíjas él, így a számok arra is rámutatnak, hogy csupán minden negyedik ingyenes jogosult élt eddig az életét megkönnyítő Gondosóra-regisztrációval. Ugyanakkor ahol idős emberekről van szó, ott a csalók, szélhámosok is rögtön keresik a visszaélés lehetőségeit. A legújabb módi az, hogy idős embereket telefonon keresnek meg ismeretlenek, mondván, hogy a Gondosóra megbízásából szeretnék ellenőrizni az eszközt, amihez személyes látogatást kell tenniük a nyugdíjas otthonában. Nos, a Gondosórát nem kell, és nem is lehet így ellenőrizni. Azt viszont nem árt tudni, hogy mire jó egyáltalán ez az okosóraszerű szerkezet, miként működik, és hogy igényelhető?