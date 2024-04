„Lenin! Ugorjon ki a zsebéből, aztán tisztelegjen! Ordított volna a népvezérre kedvenc őrmesterem, a magyar néphadsereg kötelékéből, az 1980-as évek elején. De vajon mert volna szólni a legfőbb elvtársnak? Bizonyára nem. Miképpen senki sem kívánta kritikával illetni Varga Imre, amúgy Kossuth-díjas szobrászművész alkotását. Mohácson, a Széchenyi téren.

Sokan jöttek össze az avatásra, amit a filmhíradó is megörökített. Egyszerű kíváncsiskodók, kivezényeltek, meg a legfőbb pártemberek is ott voltak azon a szombati délelőttön. A Mecseki Szénbányák Vállalat fúvószenekara játszotta el Himnuszt az esemény kezdetekor. Ezt követően vers is elhangzott. A Pécsi Nemzeti Színház művésze (neve ismert, de most tekintsünk el tőle) elszavalta Johannes Robert Becher „Lenin, aki felrázta álmából a világot” című költeményét.

A hangulat tehát „vörösen” ünnepélyes keretek között zajlott le. A későbbiek során azonban akadtak galibák a művel. Az teljesen bizonyos, hogy egyszer valaki festékkel öntötte le a fémet. Az viszont vélhetően csupán városi legenda (vagy mégsem?), hogy egy esetben emberi ürülékkel is bekenték a legnagyobb ideológust. Obszcén rajzokat szintén láttak egyesek feltűnni ott.