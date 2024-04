– Ezért buzdítom minden alkalommal a szüleimet is arra, hogy vegyenek részt ezeken a szűrővizsgálatokon. Most magam is részt fogok venni, úgyhogy egy leszek a sok közül, aki ma kap egy átfogó képet arról, hogy milyen állapotban van. Mert az ember hajlamos elhinni magáról, hogy örökké fiatal és minden rendben van, de sosem lehet tudni, hogy mi az a veszély, ami esetleg leselkedik az emberre