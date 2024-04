Pécs az elmúlt időszakban nem ment jó irányba és lemaradt a többi, hasonló adottságú településhez képest, bár a kormány sokat tett annak érdekében, hogy a település fejlődjön, hiszen az infrastrukturális fejlesztések elérték ezt a várost is. Elkötelezett szándékunk, hogy minél több beruházás érkezzen ide, de egy város csak akkor tud jól működni, ha jó ötletek születnek meg a vezetők körében. Egy országgyűlési képviselőnek és a kormánynak is komoly lehetősége van arra, hogy egy várost támogassanak, de csak akkor, ha helyben megvannak a jó ötletek, gondolatok. Úgy tűnik, Pécsen ezek még nincsenek meg. Viszont, ha változás lesz ebben a városban, akkor Csizmadia Péter személyében most egy olyan polgármestere lehet Pécsnek, akiben már megvannak a gondolatok, ötletek, és mögötte olyan csapat áll, akik képesek a változtatásra. Az ő fejükben már most számos olyan fejlesztési ötlet megvan, amelyek azt a lehetőséget is magukban hordozzák, hogy Pécs legyen Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő városa