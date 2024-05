Kővári János 2005 óta képviselőként főként a környezet megóvásával és fenntartható városfejlesztéssel foglalkozik. A többi között segített megvédeni a Tubest a katonai radar telepítésétől, a mecsekieket kétszer is az uránbánya-nyitástól és a Mecsek erdőit Péterffyék tarvágásától. Parlamenti képviselőként támogatást szerzett az Állatkert felújításához, ezzel nem mellesleg megvédve az ivóvízbázist is. Számíthattak rá az itt élők a Mandulás-kemping és a volt vidámpark megóvásában is – amiről lapunkban nagyon sokszor beszámoltunk.

Kővári úgy látja: újra össze kell fogni az itt élők biztonságáért és egészséges környezetéért. Ezért jelentkezett a Mecsekoldal, Donátus, Szkókó, Bálics, Ürög és Mecsekszentkút képviseletére.