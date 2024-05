Péterffy Attila pécsi polgármester, Vass Péter szigetvári városvezető ugyan nem gyanúsítottja büntetőügynek, de számukra is egszisztenciálisan fontos, hogy tovább őrizhessék a hatalmukat. A baranyai vármegyszékhely önkormányzatánál lassan otthonosabban mozognak a nyomozók, mint az ott dolgozók, hiszen jelenleg hat ügyben már biztosan vizsgálódnak a pécsi önkormányzat háza táján. A méregdrága, aranyáron számított, a polgármester kampányát képező zebrák ügyében pedig a hetedik eljárás is elindulhat.

Jó néhány polgármester esetében a rendőrök szinte már megszokottak városháza körül

Fotó: HJBC

A pécsi polgármester és környezete

Péterffy Attila és a DK-MSZP-s háttérvilága nyilvánvalóan rendkívül fontosnak tartja, hogy megtarthassa a hatalmat, hogy minél kisebb legyen a rálátás azokra az ügyekre, amelyek kapcsán újabb büntetőügyek keletkezhetnek. Nem lehet véletlen az sem, hogy a családi kötelékek is megjelentek már a képviselőjelölteknél, hiszen az egyik nyomozással érintett szerződéses viszonyban lévő "vállalkozó" nevelt lánya is elindul a választáson Pécsen. De a lakásmutyival terhelt szociális területért felelős, rágalmazásért már jogerősen elítélt, cégeket bedöntő Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester is ott van a jelöltek között.

A szigetvári polgármester botrányai

Ahogy Pécsen, Szigetváron is ragaszkodik a helyi baloldali városvezető a székéhez. Vass Péter az MSZP vármegyei listáján szerepel, de magát függetlenek tünteti fel a választáson. A helyi polgármestert jogosulatlan állatorvosi tevékenység miatt jelentették fel, mert ilyen munkát főállású polgármesterként nem végezhetett volna, a feljelentő szerint feketén végezte a munkáját. Vass az ATV-nek azzal magyarázta mindezt, hogy ő csak besegít a szintén állatorvos fiának.

Mindenesetre ellene összeférhetetlenségi eljárás indult, valamint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal is feljelentést tett.

Vass Péter regnálása botrányok sorozata, elég csak a Napsugár óvodára, vagy a Zrínyi-várhoz kapcsolódó turisztiki központ súlyos problémáira gondolni, de a Vigadó felújítása is földbe állt.

A vádlott kozármislenyi polgármester

Kozármislenyben Biró Károly vádlott a polgármester, akivel szemben hűtlen kezelés és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat az ügyészség az életbiztosítással kapcsolatos machinációk miatt. Biró ténykedése hasonló a szigetvári kollégájához: ez az a város, ahol egy kézilabdapálya a szántóföld közepére épült, és ebben a kisvárosban állítottak több száz ezer forintért emlékművet az elbontott villanyoszlopoknak. Biró mindezek ellenére elindul a júniusi választáson, de előtte még jelenése lenne a bíróságon.

A vádlott pécsváradi polgármester

Zádori János vádlott pécsváradi polgármester igazi nagypályásnak számít már, hiszen évek óta járja a bírósági termeket. Szinte követhetetlen szálú bűnügyi eljárások egyikében a kisváros polgármestere I. rendű vádlottja annak a 2,5 milliárdos ügynek, amelyben feleségével és még tucatnyi személlyel együtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekményekkel vádolták meg. A Pécsi Járási Ügyészség tavaly pedig jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette miatt emelt vádat ellene, valamint felesége és cégének két vezetője ellen, mert Zádori az önkormányzat által elnyert pályázati összegből fiktív számlákkal saját magának szerzett meg egy részt.

A vádlott polgármester némi önkritikát gyakorolt, mert polgármester ugyan már nem lenne, de képviselőként még beleszólna a város sorsába. Egyébként úgy tudjuk, hogy az egyik jelölt, a korábban jobbikosként feltűnt Andrics Aliz kifejezetten jó kapcsolatban van vele, így esetleges győzelmével rajta keresztül erősebb befolyása lehetne továbbra a város sorsába.