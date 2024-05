A jelenlegi baloldali polgármester nemhogy új programmal nem rendelkezik, de a 2019-es választás megnyeréséhez vezető durva ígérethalmazt, a korábbi programját is inkább eldugta a választók elől. Az internetről azonban nem tudták lekaparni, így lapunk birtokába került egy ilyen, Péterffy Attila polgármester ígéreteit tartalmazó szöveg. Ennek a 10. pontja egyenesen azt a címet viseli, hogy „Kátyúmentes Pécs", amiben az szerepelt, hogy „megválasztásom esetén vállalom, hogy az útjavítások területén is 21. századi környezetbarát megoldásokat vezetek be Pécsen és újra elindítom a „Kátyúvonalat”, mely lehetőséget ad majd a pécsieknek, hogy azonnal jelezni tudják, ha valahol új és veszélyes kátyúval találkoztak Pécs útjain, járdáin". Azt is vállalta, hogy „az év bármely időszakában a veszélyes felületeket rövid időn belül tartósan kijavítjuk".

Mint azt megírtuk, Péterffy még a kátyúvonalat sem indította el, csupán egy központi száma és emailcíme van a cégnek, ahova minden egyéb bejelentés érkezik, de a kátyúkkal kapcsolatos panaszokat külön nem is vezetik. A Péterffy-igényeket kiszolgáló helyi MSZP-DK-s lapok ugyan évekkel ezelőtt beharangoztak egy amerikai kátyúzási technológiát, de azt már nem lehet tudni, hogy egyáltalán használják-e vagy sem Pécsen.

Ezzel együtt pedig továbbra sem szűntek meg a kátyúk Pécsen, sőt, miután az elmúlt években a pozíciók osztogatásával, kiszorítósdival, az ellenfeleik lejáratásával foglalatoskodtak a városházán, ezért még inkább elavultabbá váltak a pécsi utak, holott a Biokom egy korábbi közlése szerint csak 2022-ben elvileg 335 milliót költöttek az utakra. A baloldali önkormányzat az évekig tartó tétlenség után a választások előtt ugyan pánikszerűen felületi útfelújításokat indított, csakhogy már ezek kapcsán is érkeznek a kritikus vélemények.

Közel 100 milliót kereshetett eddig a biokomos igazgató

A Meixner-család az egyik nyertese Gyurcsány pécsi előretörésének, Péterffy Attila hatalomba kerülésének. Miután a korábban jobb- és baloldalon is elismert, nem politikai küldöttként dolgozó szakember Kiss Tibor, a Biokom előző vezetője távozott a posztjáról, Meixner Barna került az cég élére. Meixner Barna a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András fia. Közismert, hogy a Meixner András is érintett volt abban a jutalombotrányban, amikor a mostani városvezetés elődjének számító szocialisták több mint 40 milliárdos adósságot halmoztak fel, de közben magukat milliókkal jutalmazták meg. (Meixner András jelenleg a propagandacég, a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. felügyelőbizottságának az elnöke.)

Kicsit még emeltek a fizetésén, nehogy kevés legyen

A Meixner-fiú korábban Péterffy mellett dolgozott a pécsi erőműnél, beiktatásakor egyik legfontosabb lépése az volt a baloldalnak, hogy rögtön megemelt fizetés adjanak neki a Biokom élén. Előbb bruttó 1,3 milliót keresett, aztán ezt feltornászták 1,5 millióra, amihez jár még 70 százaléknyi prémium is. Ezzel kapcsolatban korábban megírtuk, hogy nem világos, hogy mikor emelkedett meg a biokomos vezető bére, mert erről a városházi képviselők egy része nem is tudott.

Mindenesetre a prémiummal együtt Meixner 100 milliós keresetnek is örülhetett az elmúlt években. A cégnél egyébként nyolcan keresnek bruttó egymillió és másfél millió forint között, de ha elfogyna a kenyérre való a hónap végén, szerencsére kaphatnak még vezetői pótlékot, cafetériát is a vezetők, különböző igazgatók. Ilyen keresetek mellett nyilvánvalóan egzisztenciális kérdés, hogy a baloldali önkormányzat cégének vezetői is megőrizhessék pozíciójukat. A cégvezetés minap amiatt támadta meg lapunkat, mert megírtuk: valakik szervezetten szedhették le a jobboldali plakátokat a város málomi részen. Mint megtudtuk, az említett bűnügyben egyébként nyomozás indult, és a feljelentés kapcsán kezdeményezték a cégvezetés kihallgatását is rendőröknél.