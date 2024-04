A baloldali Budapest Főváros Önkormányzata a költségvetési ötletek vonatkozásában döntött a „Gyalogosátkelő az Astoriánál” ötlet megvalósításáról – ez szerepel a fővárosi önkormányzati dokumentumban, amelyben kitérnek arra is, hogy a zebra megvalósítására a 40 millió forintnyi forrást az budapesti önkormányzat a 2023-as költségvetéséből biztosítja.

Ebben a kereszteződésben lesz a fővárosban új zebra 40 millióból - Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Ilyen egy zebra Pesten

A pénzből az Astoriánál a Rákóczi úton átvezető teljesen új jelzőlámpás, középszigetes gyalogos-átkelőhelyet építenek, amit a meglévő jelzőlámpa-rendszerekkel is összehangolnak. A fejlesztés érdekében még egy buszmegállót is áthelyeznek. A mozgáskorlátozottak számára két centiméteres szegélysüllyesztéssel biztosítják az akadálymentes átkelést. A gyengén látók segítésére távkapcsolós hangjelzős berendezést telepítenek, taktilis elemeket építenek, illetve a teljes gyalogos-átkelőhely alatt az útburkolat kopórétegének cseréje is megtörténik.

A szóban forgó útszakaszon a Rákóczi út 6-7 sávos, meglehetősen forgalmas, ahol óránként több ezer autó halad át, a gyalogosforgalom pedig egy átlagos pécsi útszakaszhoz képest is nagyságrendileg nagyobb. Ehhez képest azonban Pécsen a baloldali önkormányzat a Kürt utcánál egy mindössze 10 méteres, két sávos úton átvezető, még jelzőlámpával, vagy a gyengénlátók számára külön berendezéssel sem rendelkező gyalogosátkelőre költ el 40 milliót, ahol természetesen középső járdaszigetre sincs szükség.

Ilyen egy zebrácska Pécsen

Péterffy Attila pécsi polgármester a szobapropagandistáival a napokban fizetett hirdetésekben kezdett magyarázkodásba: Kürt utcában állítólag megfelelő szélességű" járdát kell építeni, állítólag ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket és a csapadékvízelvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Ezek mellett 15 méter hosszú üvegkerítést telepítenek oda, ahol amúgy sincs zárt kerítés. A 40 millióból egy, az átkelőt megvilágító lámpát is elhelyeznek, illetve hat közúti táblát is kihelyeznek, valamint felfestenek egy zebrát is – érveltek.

Péterffy: a zebrák és kacsák egyneműségéről beszélt

A közgyűlésen arra várták a képviselők a választ, hogy Pécshez képest Mohácson miért kerül sokkal kevesebbe egy-egy gyalogátkelőhely létesítése, hiszen ott 17 millióból építenek ki öt okoszebrát.

Péterffy zavarodottan a közgyűlésben azt mondta, hogy "szerinte nem lehet a zebrát a kacsával összehasonlítani, mindkettő állat, de nem egyneműek". A teljesen zűrzavaros mondat előtt még azt mondta, hogy egy meglévő gyalogátkelőhely felújítása más, mint egy új zebra létrehozása, a kettő teljesen különböző dolog.

Az általunk is bemutatott fővárosi gyalogos-átkelőhely telepítés ellenben Péterffy – egyébként is zavaros – kijelentésének hitelességét erősen megkérdőjelezi, hiszen Budapesten egy jóval komplexebb és új gyalogátkelőhelyet hoznak létre, annyiból mint Pécsen egy kis utcácskában.