Nyári menetrendet vezetett be a pécsi helyi közösségi közlekedésben a Tüke Busz Zrt., amely június 22-én kezdődött és tervezetten a nyári szünet végéig, szeptember 1-ig marad érvényben – közölte a társaság a honlapján a közelmúltban. A buszos cégnél ugyanakkor már 2022 szeptemberétől úgynevezett "megerősített nyári menetrendet" vezettek be, vagyis a jelenlegi módosítás már a két éve lecsökkentett járatszámnak a további csökkentését jelenti. vállaltra számtalan panasz érkezett lapunkhoz is, ennek ellenére a júniusi választás után egy héttel javasolta azt az önkormányzatnak a cég igazgatósági elnöke, hogy a vezérigazgató, Skutik Tibor kapjon prémiumot.

A buszos vállalatnál a vezér több milliós jutalmat kaphat - Fotó: Laufer László

Jutalom, prémium, de miért?

A pécsi önkormányzat részéről természetesen van magyarázat arra, hogy miért osztogatják a prémiumot. A jutalomkiírásban négy feltételt szabtak, amelyek egyébként akár egy "normál" munkájának a részét is képezhették volna.

Ilyen volt az, hogy 2022-höz képest több jegyet és bérletet adjanak el, ami azért sem feltétlenül volt nehezen teljesíthető, mert a korábbi években, a koronavírus-járvány miatt visszaesett az utasok száma minden tömegközlekedési eszközön.

A baloldali városvezetők a kevesebb járatkimaradásokhoz is kötötték a jutalmat, ami a cégvezetők szerint 2023-ban 0,078 százalékos volt, vagyis állításuk szerint 390 538 járatból 303 maradt csak tavaly. A beszámoló érdekessége azonban az, hogy ez már a csökkentett menetrendre vonatkozik, az adatot a cég közölte, ellenőrizni pedig nem lehet. Korábban a Tüke Busz az ez irányú kérdésünkre egyáltalán nem volt hajlandó a járatkimaradások számáról beszélni. Persze tény, hogy ez még Skutnik előtt volt, de szinte ugyanazzal a menedzsmenttel dolgoztak akkoriban is és a városvezetés sem változott.

Amiatt is megkaphatja a jutalmat, hogy 14 milliót megtakarítottak az üzemanyagon, bár ez 10 millióval kevesebb annál, mint amennyit egy esztendőben keres a vezér.

A digitális korszakban azonban a negyedik feladat nem sikerült: ez annyi lett volna, hogy a megvásárolt bérleteknek és jegyeknek a 25 százalékát már elektronikus úton vásárolják meg.

Ennyi kap pluszban

A vezérigazgató bruttó 1,3 millió forintot keres havonta, ami önmagában is évente 15,6 millió forintos keresetet jelent. Ezt szokta megtoldani a pécsi önkormányzat még a prémiummal, ami a fizetésének a 70 százaléka, azaz 11 millió forint lehet. Idén azonban ez utóbbit nem sikerült teljesen elérnie, hiszen a négy feladatból egy nem jött össze, de így is 8,25 milliós pluszra számíthat. Összességében tehát a 2023-as évre vonatkoztatva 24 millió forintot vihet haza úgy, hogy valójában nincs is közlekedéssel kapcsolatos szakirányú végzettsége, tapasztalata, hiszen korábban például a Pécsi Hőerőműnél dolgozott. Persze ez is lényeges, hiszen ez volt Péterffy Attila polgármester egyik előző munkahelye is, mielőtt a fővárosba került volna a szintén távhős vállalathoz.

Lekezelően beszéltek a panaszosokról A baloldali városháza sajtósai inkább lekezelően úgy reagáltak a Dunántúli Naplóban megjelent panaszos írásra, hogy azt "álolvasó" írta, ezzel pedig gyakorlatilag hazugnak nevezték a pécsi utast. A városházi propagandacsapnak ezzel az volt a célja, hogy hiteltelenítsék azokat a pécsi utasokat, akik nem elégedettek a közlekedési céggel.

Nyugdíjas MSZP-s politikus a buszos cégnél

Eltávolítottak a korábbi szakmai vezetést a cég éléről jogellenesen, akik a munkaügyi pereket jogerősen meg is nyerték a közelmúltban, és közben a cég igazgatóságát feltöltötték egy nyugdíjas MSZP politikussal – fogalmazott Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a Skutnik kinevezésekor tartott közgyűlési vitában. Azt is elmondta, hogy a megvásárolt jegyek és bérletek áráért gyengébb, kiszámíthatatlan szolgáltatást kapnak a pécsiek, a vállalatnál pedig pénzügyi bizonytalanságot, elöregedő és a céget elhagyó sofőrállományt, menetrendcsökkentést, tömeges járatkimaradásokat látnak.