Másik olvasónk szerint megengedhetetlenek a járatkimaradások: – Ha én azért nem érek be a munkahelyemre, vagy a gyerekem azért nem ér be az iskolába, mert az amúgy is ritkán közlekedő helyi járat kimarad, akkor ki lesz a felelős azért, ha nekem például ezért levonnak a fizetésemből a késés miatt, vagy a gyerek lemarad egy fontos dolgozatról? A tömegközlekedésnek mindig pontosnak és megbízhatónak kell lennie. Másképp nincs értelme – írta olvasónk.