– Melyek az 50 éves útvonal főbb állomásai?

– Szigetvár mellett Rózsafán lettem igen fiatalon, 1969-ben a művelődési ház vezetője. Közben elvégeztem a tanárképző főiskolát, később pedig egyetemi szakokkal bővítettem a képzettségem a PTE-n, az ELTE-n. Voltam a szigetvári művelődési központban vezető, népművelési tanácsadó, majd a Baranya Megyei Kulturális Központ igazgatója 2011-ig. A Baranya Megyei Közgyűlés alelnökeként tevékenykedtem és máig a Pécs-Baranya Megyei Kulturális Szövetség ügyvezető elnöke vagyok. Három évtizedig oktattam a kultúraközvetítés elméletét a PTE-n. A Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak pedig egyik alapítója és kuratóriumi elnöke vagyok.

– Milyen célkitűzéssel jött létre az alapítvány?

– Mikor kitört a délvidéki háború, az ott élő, kultúrában ténykedő magyar ismerősökön akartunk segíteni. Azokról a régi barátokról van szó, akik színházjáró buszokkal jöttek Pécsre, akikkel határon innen és túl közös faragó, fotós és képzőművészeti kiállításokat szerveztünk, helytörténeti gyűjteményeket raktunk rendbe. Szóval a drávaszögi magyarokra koncentráltunk, de aztán kibővült a kör vajdaságiakkal, erdélyiekkel, felvidékiekkel, kárpátaljaiakkal is. A kapcsolat mindig kölcsönös volt, hoztuk, vittük a magyar kultúra értékeit.

– Milyen eseményekkel ünneplik a három évtizedet?

– Az év során harminc kiemelt rendezvényt tervezünk. E hónapban elkészül a programfüzetünk, amely a Pannon Magyar Házban, a Művészetek és Irodalom Házában, a Civil Közösségek Házában is elérhető lesz. Kiemelt esemény a „Míves Egység” kiállításunk a Pannon Magyar Házban a Kárpát-medence kortárs kézművességéről, amit a továbbiakban folyamatosan frissítünk. Mellette külhoni nemzeti értékeket bemutató kiállítást is rendezünk, őszre pedig a 30. fesztiválunkra készülünk.

– Mi az első nagy program?

– A hagyományoknak megfelelően januárban a magyar kultúra napja alkalmából átadtuk a nívódíjakat az Eszék melletti Kopácson. Elkészült a Kell egy kapu című kiállításunk, amely elsősorban fotókon keresztül mutatja be az alapítvány 30 évét, és ezzel a címmel születik meg májusban a könyvünk, amely sok fotóval mutatja be a 30 év jelentősebb pillanatait. A cím egyébként az éves rendezvénysorozat mottója is.

– Mikor lesz újabb személyes találkozó?

– Kárpát-medencei magyarság jövőképe címmel konferenciát szervezünk március 25–26-án a megyeháza dísztermében, amelyen itt lesz a felvidéki CSEMADOK-tól az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületen, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Intézeten és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségen át a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségéig, az őrvidéki magyarokig minden fontos partnerünk. Közel száz vendég fog visszaemlékezni a közös munkára, valamint jönnek azon baranyai települések képviselői is, akik az évek során fogadták a határon túlról érkezőket. A műsort baranyai néptáncosok, Pécsett élő határon túli kötődésű művészek adják, továbbá Pál István Szalonna és Bandája ad koncertet.

– Mi jön ezután?

– Nyáron tábort szervezünk Orfűn határon túli fiataloknak. Dél-Amerikából a magyar zeneművészet képviselői érkeznek, az alapítvány kurátorai és önkéntesei pedig bejárják Erdélyt, a Vajdaságot, a Drávaszöget, ahol részt vesznek különböző magyar szervezésű kulturális rendezvényeken, illetve visznek programokat is. A hagyományos határon túli fesztiválunk szeptember második felében két héten át hoz néptáncosokat és népzenészeket Pécsre és baranyai településekre. Számos művészeti ág mutatkozik be, fórumok és kiállítások sora várható. Azt azonban mindenképpen ki kell emelnem, mi elsősorban megszervezzük a találkozókat, a három évtized során rengeteg hazai és külhoni közösség, lelkes és aktív személyek, művészek, orvosok, tanárok, óvónők önzetlen munkája és segítsége tartotta életben és gazdagította a kapcsolatokat.