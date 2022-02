Ahogyan már korábban is megírtuk, a m.a.d.a.m. társulat jelenleg egy összművészeti, inkluzív projekt létrehozásán dolgozik. A Színeink felétek című táncszínházi előadás során a csapat – vak vendégművészekkel kiegészülve – a színek jelentésrétegeinek felfedezését szeretné bemutatni.

A készülő előadás anyagi forrását különböző támogatásokból szeretnék beszerezni. Mindenkit várnak az adománygyűjtő eseményekre, akik amellett, hogy táncolnának, vagy koncertet látogatnának, anyagilag is támogatnák a projekt létrejöttét. A befolyt összeget a darab megvalósítására szánják, hogy minél minőségibb előadással fogadhassák az érdeklődőket.

A képen Horváth Réka és Kopa Marcell (vak előadóművész).

A januári Tánckóstoló sikeressége után február utolsó hétvégéjén ismét adománygyűjtő tánckurzusra invitálnak mindenkit a Hágen Mozgásműhelybe. Február 25-én és 26-án is Nagy Enikő modern-kortárs, illetve Horváth Réka partnering, kontakt improvizációs órája lesz látogatható. Betekintést nyújtanak egymást követő két napon azokba a mozgásformákba, melyek jellemzően az előadásban is visszaköszönnek majd.

- Egyrészt egy nyitott és biztonságos közeget szeretnénk biztosítani olyanoknak is, akik még sosem táncoltak, nem próbáltak ki ilyenfajta mozgást – nyilatkozta Horváth Réka előadóművész.

A fentek és lentek, a közel és távol

Nagy Enikő zenében, kreativitásban és mozdulatokban hozza el a szabadságot. Az óráján a testek organikus vonalai találkozhatnak a földdel és levegővel, a jelenlévők megérezhetik a dinamikát, a lágyságot, és az ehhez vezető utat.

Hogyan tudunk együtt mozdulni olyannal, akit nem is ismerünk?

A Horváth Réka által vezényelt kontakt tánc mindenkinek szól, mert érintésen keresztül a testek kommunikálnak egymással, létrehoznak egy csak abban a pillanatban létező közös nyelvet. Páros és csoportos improvizációs gyakorlatok is várnak a résztvevőkre.

A képen Kardon Annamari (vak előadóművész) és Horváth Réka.

Ott a helye mindenkinek, aki szeretne egy kiadósat táncolni és egyben egy jó ügyet támogatni!

- A fő célunk, hogy népszerűsítsük a csapatunkat, a missziónkat, amit csinálunk. Azért is igyekszünk minél több ilyen alkalmat szervezni, mert szeretnénk, hogy minket is megismerjenek, lássák, hogy kik vagyunk és mit csinálunk. Az eseményekből befolyt összeget a projekt költségeire fordítjuk, hogy az előadás technikai háttere megvalósulhasson. Ebből biztosítjuk majd többek között a jelmez- és a fénytervező költségeit is - mondta lapunknak Horváth Réka.

Nem maradunk program nélkül a következő hónapokban sem