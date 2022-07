Amikor 1996-ban fellépett a The Exploited Győrben (amely egyben az első magyarországi koncertjük volt), akkor a korabeli tudósítások szerint riadóztatni kellett a rendőrséget, a tűzoltókat, a mentőket, a kórházakat, az ambulanciákat, mindenkit, mindenkit – merthogy a magyar punkok akkor is ellátogattak a városba, ha nem volt jegyük, s ha már ott voltak, jól is érezték magukat. Most nem kell városfoglalástól tartani, a ma esti, orfűi fellépés már nyugodalmasabb lesz. Legalábbis városlakói szempontból – merthogy kinn, a kempingben nem lesz kegyelem. A punk-legenda csapat fellépése mindig nagy élmény, még akkor is, ha már minden dalt hallottunk korábban, tudjuk, mi lesz a visszataps után, talán még azt is, mivel indul a buli – de hát kit érdekel? A The Exploited buliján ott kell lenni – mert egy pár nap múlva már úgy fogjuk emlegetni, mint életünk legjobbját.