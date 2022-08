Nem engedik el a fiatalok kezét

Az idei évadban szintén nagy hangsúlyt kap az ifjú generációk megszólítása. Tóth Zoltán drámapedagógus hangsúlyozta, több, a fiatalokat célzó meglepetéssel is készülnek az évadban. Bemutatják Enyedi Éva Ö.K.Ö.R. című darabjának második részét is, mely során az előadás végkimenetelét is a közönség döntheti majd el.

Fotó: Laufer L.

Gulyás Dénes, az operatagozat vezetője kiemelte, a városban végzett fiatal művészeknek elengedhetetlen teret nyitni a színházban, ennek jegyében a Jancsi és Juliska opera szereplői és zenészei között többen is a PTE Művészeti Karának ifjú tehetségei közül kerülnek majd ki. Az új bemutatók listájáról, a bérletekről, valamint a továbbra is műsoron maradó előadásokról a Pécsi Nemzeti Színház weboldaláról tájékozódhat a nagyérdemű.