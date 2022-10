A helyi tűzoltózenekar már reggel 9-kor ébresztőt fúj a környék lakóinak, kedvcsinálót egyben a látogatóknak. Amibe nem sokkal később a szokásos menettánc is becsatlakozik; a zárónap egyébként is hagyományosan a folklórelemek kavalkádját hozza a programba. Amelyek sorába délután egy lágyabb dallamú operett és egy Szécsi Pál-emlékkoncert még így is belefér.