– Hogy született ez az első rendezés?

– A legyetek jók, ha tudtok színmű gyerekszereplőit tanítottam be a Nevelési Központban és igen jóba lettem a szülőkkel. Játszott benne három ikerlány is, akiknek az édesanyja, Lukács Melinda sokáig kapacitált, hogy csináljunk együtt egy Karády-darabot. Tudtam, hogy gyönyörűen énekel, mégsem mertem rögtön belevágni, aztán csak elkértem tőle a szövegkönyvet. Hozzátenném, mindent mi találtunk ki, a jelmeztől a díszleteken át a fény- és hangtechnikáig, s ebben nagy segítségünkre volt a mindenes asszisztensünk, Omódi Marianna is. Lukács Melinda egyébként nyolc dalt is elénekel a Karádyban, és minden alkalommal Tóth Gábor zongoraművész a kísérője. Melinda korábban modell volt, reklámfilmekben, filmsorozatokban gyakran szerepelt és a komlói Súgólyuk Színház tagjaként belekóstolt a színészmesterségbe is. A darabot pedig a fővárosi színházi életben dramaturgként és színjátékíróként is befutott Pivarnyik Anikótól kapta, aki gyakorlatilag nekik írta ezt a művét.