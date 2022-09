– Hogyan fogadta a nívós kitüntetést?

– Váratlanul ért, de nagyon örülök neki, és a közönség is rendkívül pozitívan fogadta. Erről is hírt adtunk a közösségi felületeinken, és szinte felrobbant a Facebook, rengeteg kedves visszajelzés érkezett, amit ezúton is köszönök. Úgy érzem, a kitüntetés a kollégáimnak is szól, hiszen közösen tudtuk megvalósítani az elmúlt időszak eredményeit.

– Színházi feladatai mellett mi tölti ki az idejét?

– Nem sok időm marad, de a marketing és az online világ régóta érdekel. Évekkel ezelőtt elvégeztem egy multimédia-fejlesztő tanfolyamot, a színház első honlapját is én készítettem még a 2000-es években. Ezzel a területtel ma is szívesen foglalkozom, a weboldalunk működtetésében is aktívan részt veszek, hiszen ez kiemelt kommunikációs felületet jelent.

– Mivel kapcsolódik ki mindebből?

– Régebben sokat teniszeztem, ehhez szeretnék visszatérni, de a fő stresszoldó számomra a vitorlázás. Amikor csak tehetem, a Balatonon pihenek, s minél több időt töltök a vízen, ami megnyugtat, kikapcsol. Időnként síelni is szoktunk a családommal.