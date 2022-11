Természetesen mérettől függően, mert léteznek úgynevezett minikönyvek is. Azokból akár ezret is elnyelhetnének az oldalak. Azért a tartamát fel lehet idézni: „Azért szeretem a könyvtárat, mert...”. Ennyi, semmi más. A többi már kizárólag egyéni fantázia kérdése.

Azért, mikor egy felnőtt, nem éppen magas hölgy a könyvtár dolgozója, Hajnal Réka beállt a két borító közé, jól lehetett érzékelni a méreteket. Szerencsére kikölcsönözni nem lehet az alkotást. Mert ahhoz azért az engedélyen kívül még egy kisebb személyautó is nélkülözhetetlen lenne, üres csomagtartóval együtt. Másképpen soha nem érne haza az olvasnivaló.

Fotós: Laufer László

Kissé közelebb „lopakodva” a darabhoz, megállapítható, a külső borító valami műanyag, szőnyegszerű anyagból, esetleg falvédőből készült. A gerince szintén olyan tapintású, csak más színben. Az egész jól néz ki, figyelemfelkeltés céljából tökéletes.

A Csorba Győző Könyvtár legméretesebb példányáról nehéz lenne kijelenteni, hogy az országos csúcstartó lenne. Ugyanis, ezzel a címmel Magyarországon számos más könyvgyűjtemény kezelői is szoktak dicsekedni. De a baranyai tárgy bizonyosan az élmezőnyben végezne, ha egyszer kiírnának egy hitelesített versenyt.

Fotós: Laufer László

Mindezt megerősítette Erdős Zoltán, a könyvtár Hely­ismereti Gyűjteményének osztályvezetője is. Ha másért nem, már ezért is érdemes ellátogatni a tárlatra, ahol hét évtized könyves históriájának bemutatását nézhetik meg a kíváncsiak. Egészen pontosan 2022. november 8-ig, minden más érdekességgel együtt.