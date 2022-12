Tavaly bemutattuk lapunkban az altemplomba vezető déli lejárat karácsonyi domborműveit. Advent mélyebb, a kereszténység által szemlélt üdvtörténeti kontextusba emelt jelentéséről emellett a templom egésze is üzen. Az egyházi gondolkodás szerint ugyanis a történelmi advent a megváltó érkezésére való várakozás volt, ez tükröződik a székesegyház falairól is. A főhajó a várakozás és előkészület helyszíneként jelenik meg, a freskók olyan ószövetségi jeleneteket mutatnak be, amelyekben a korai keresztények Krisztus előképeit fedezték fel. A szentély pedig már Jézus életét, üdvözítő tetteit mutatja be.

Még a főhajóban és a szentélyben álló diadalívek első pillantásra csupán díszítő­elemnek tűnő motívumai is ehhez a gondolathoz kapcsolódnak.

Ahogy belépünk a templom nyugati bejáratán, pár lépéssel előrébb haladva az első diadalív alatt találjuk magunkat. Ha felnézünk, a diadalív belsejében különféle növényi motívumokat láthatunk, amelyek teológiai tartalmat közvetítenek, erről Petrovich Ede kanonok is írt székesegyházról szóló könyvében. Az emberiség eredeti ártatlanságát (liliom) a bűn (alma) által elveszítette, az érzékiség (fügefa) és lelki eldurvulás (bogáncs) áldozata lett. De lesz majd egyszer kibékülés (olajfa), mert el fog jönni valaki, aki meghozza a lelkeknek a békét (középen a medalionban az olajágat tartó galamb).