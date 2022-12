A Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör minden évben új facsemeték beszerzésével és ültetésével igyekszik szebbé, hangulatosabbá, és árnyékosabbá tenni a búcsújáró kegyhely zöldterületét, hogy az ide érkező zarándokokat kellemes, árnyékos liget fogadja.

Biki Endre, a Máriakéméndi Búcsújáró Nagyboldogasszony Kegytemplom gondnokának tájékoztatója szerint idén 21 csemetét szereztek be, összesen 140 ezer forint értékben. A közelmúltbeli fatelepítéseknek köszönhetően a templom parkját új növények díszítik, amelyek helyét meghatározott koncepció szerint választották meg. Cél, hogy a templom és a kolostor épülete továbbra is jól megközelíthető és látható, fényképezhető legyen, a kert távolabbi részében pedig a fák és cserjék sűrűbben helyezkedjenek el, lehetővé téve, hogy a szabadon álló füves területek játékra, táborozásra és egyéb egyházi programok megvalósítására is alkalmasak legyenek, de kellő árnyékos terület is rendelkezésre álljon.