– Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék Brenner történetét, ez a célunk a gyakori vetítéssel is. Ennek érdekében a későbbiekben olyan online platformokkal is fel szeretnénk venni a kapcsolatot, mint a Netflix vagy az HBO max – árulta el a rendező.

Elmondta, tapasztalatai azt mutatják, Brenner János nevét sok helyütt már nem ismerik. Bár Szombathely, Szentgotthárd és környéke, illetve Pécs területén él az emléke, testvére, Brenner József jelenleg is a Szombathelyi Egyházmegye papja, így arrafelé ma is nagy tisztelettel őrzik emlékét, egyéb térségekben feledésbe merült a történet.

– A film címe Legyetek szeretettel!, ez talán mindent elmond, amit közölni szeretnénk vele. Brenner János ezt az elvet képviselte egész életében, mindvégig a saját hite és elkötelezettsége vezérelte – fogalmazott Szilágyi Andor.

A nyolcrészes sorozat több szálon fut majd, a fiatalabb generációk megszólítása érdekében egy Youtubert is bevontak a produkcióba, aki az egykori, korában és környezetében nagy népszerűségnek örvendő ifjú pap történetét kutatja a filmben. Emellett z 1950-es években zajló eseményeket, az egyházüldözés időszakát bemutató részeket korhű módon, profi színészekkel forgatták Szombathelyen és környékén, több szereplő a szombathelyi illetve a zalaegerszegi színházak művészei közül került ki.